الجمعة 2025-05-16 01:17 ص
 

الأمم المتحدة: الاقتصاد العالمي يتباطأ ويمر بلحظة حرجة

سفينة شحن راسية في ميناء فيجو في إسبانيا
سفينة شحن راسية في ميناء فيجو في إسبانيا
 
الجمعة، 16-05-2025 01:02 ص
الوكيل الإخباري-   قالت الأمم المتحدة، إن الاقتصاد العالمي يمر "بلحظة حرجة" وتوقعت تباطؤا إضافيا في النمو الاقتصادي هذا العام، مدفوعا بتصاعد التوترات التجارية وحالة عدم اليقين السياسي.اضافة اعلان


ووفقا لتقرير جديد أصدرته الخميس، إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، فقد تدهورت التوقعات الاقتصادية العالمية بشكل ملحوظ منذ توقعاتها الأصلية في بداية العام.

وأشار تحديث منتصف العام لتقرير "الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2025" إلى أن إعلانات التعريفات الجمركية الشاملة التي أصدرتها الولايات المتحدة والإعلانات المضادة - بما في ذلك من الصين والاتحاد الأوروبي، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين السياسي: "قد أدت إلى تآكل آفاق النمو العالمي" التي كانت بالفعل أضعف من اتجاه ما قبل جائحة كوفيد-19؛ بسبب ارتفاع مستويات الديون، وتباطؤ نمو الإنتاجية، والتوترات الجيوسياسية.

ومن المتوقع الآن أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.4% في عام 2025، منخفضا من 2.9% في عام 2024، وبانخفاض 0.4 نقطة مئوية عن التوقعات الصادرة في كانون الثاني.

وتوقعت الأمم المتحدة أن يطال هذا التباطؤ كلا من الاقتصادات المتقدمة والنامية. وقد وجد التقرير أن ضعف نمو التجارة العالمية وتدفقات الاستثمار يفاقم التباطؤ، وأن العديد من البلدان النامية المعتمدة على التجارة تواجه تحديات متزايدة من انخفاض الصادرات وأسعار السلع الأساسية، وتشديد الأوضاع المالية، وارتفاع أعباء الديون.
 
gnews

أحدث الأخبار

سفينة شحن راسية في ميناء فيجو في إسبانيا

عربي ودولي الأمم المتحدة: الاقتصاد العالمي يتباطأ ويمر بلحظة حرجة

أردوغان وزلينسكي

عربي ودولي أردوغان يعرب عن سعادته باستضافة بوتين وزيلينسكي في تركيا عندما يكونان جاهزين لذلك

ارشيفية

أسواق ومال ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي

إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي المحتلة

عربي ودولي جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون

رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد مستقبلا الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي البيت الأبيض: ترامب يعلن اتفاقات مع الإمارات بقيمة تتجاوز 200 مليار دولار

الملك يبحث هاتفيًا مع نائب الرئيس الأمريكي المستجدات بالإقليم والشراكة الاستراتيجية

أخبار محلية الملك يبحث هاتفيًا مع نائب الرئيس الأمريكي المستجدات بالإقليم والشراكة الاستراتيجية

علم مصر

عربي ودولي مصر تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك فوراً لوقف العدوان على غزة

تعبيرية

الطقس تطورات الكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر على الاردن



 
 





الأكثر مشاهدة