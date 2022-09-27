الملك يبحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي مع اليابان

الوكيل الإخباري - اجتمع جلالة الملك عبدالله الثاني في طوكيو، الثلاثاء، بوزير التجارة والصناعة والاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، لبحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.

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وأشار جلالة الملك إلى رؤية التحديث الاقتصادي للأردن والقطاعات التي يمكن التعاون فيها مع اليابان، مثل المياه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن التعامل مع آثار التغير المناخي.



وأعرب جلالته، خلال الاجتماع الذي حضره سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته، عن تقديره لدعم اليابان للاجئين والمجتمعات المستضيفة، مؤكدا أهمية الشراكة بين البلدين في القطاعات التنموية.



وأعاد جلالة الملك التأكيد على ضرورة التعاون على المستويين الإقليمي والدولي للتصدي لتحديات الطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن انعكاسات الأزمة في أوكرانيا.



بدوره، أشاد وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الياباني بدور الأردن في تعزيز التعاون الاقتصادي في الإقليم، وبجهوده في إستضافة اللاجئين.

