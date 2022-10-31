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الإثنين، 31-10-2022 04:46 م

الملك يتفقد مركز التأهيل المجتمعي لذوي الإعاقة بمخيم الشهيد عزمي المفتي

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الوكيل الإخباري- تفقد جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين، مركز التأهيل المجتمعي لذوي الإعاقة بمخيم الشهيد عزمي المفتي بمحافظة إربد، والذي كان جلالته أوعز في عام 2017 بإعادة تأهيله.اضافة اعلان


واستمع جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى شرح قدمته مديرة المركز أديبة صوافطة، حول الخدمات التأهيلية المقدمة لنحو 60 شخصا من ذوي الإعاقة.

وبينت أن المركز، الذي تأسس عام 1987، يقدم الخدمات لسكان المخيم وقرى الحصن والصريح وكتم والنعيمة في لواء بني عبيد، وجرى تخصيص 12 حافلة لإقلال ذوي الإعاقة.

ولفتت صوافطة إلى أن المركز يهدف إلى تحقيق الدمج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز قدراتهم، ومساعدتهم وأسرهم على التكيف الاجتماعي، ودمجهم في المجتمع المحلي.

ويضم المركز 6 غرف صفية وأقساما مختصة، ويقدم البرامج التعليمية والدورات والمحاضرات، وتم تزويده بالأدوات والأجهزة الطبية المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تفقد جلالة الملك، وبرفقته سمو ولي العهد، إحدى الأسر في المخيم، مطمئنا جلالته على أحوالها ومستمعا إلى احتياجاتها.

ورافق جلالته، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.

 




 

 


 

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