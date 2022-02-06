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الملك يتلقى برقيات بالذكرى 23 ليوم الوفاء والبيعة

الأحد، 06-02-2022 09:00 م

الملك يتلقى برقيات بالذكرى 23 ليوم الوفاء والبيعة

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الوكيل الاخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية، بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين ليوم الوفاء والبيعة.

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وتصادف غدا الاثنين ذكرى وفاة المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، والبيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني، الذي تسلم سلطاته الدستورية في السابع من شباط عام 1999.


واستذكر مرسلو البرقيات المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، الذي ترك إرثا حافلا وتاريخا مليئا بالإنجازات على مدى سبعة وأربعين عاما.


وأعربوا عن فخرهم واعتزازهم بالإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في المجالات كافة، وبالجهود الدؤوبة التي يبذلها جلالته لتحقيق التقدم والرفعة والازدهار لأبناء الأردن وبناته.

 




 

 


 

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