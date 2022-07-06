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الأربعاء، 06-07-2022 02:27 م

الملك يتلقى دعوة من السلطان هيثم بن طارق لزيارة عُمان

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الوكيل الإخباري - استقبل نائب جلالة الملك، سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، الذي نقل رسالة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني من أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، تضمنت دعوة جلالته لزيارة سلطنة عُمان.

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وتناول اللقاء، الذي عقد في قصر الحسينية، عمق العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط الأردن وعُمان، والحرص على تعزيز آليات التعاون في مختلف المجالات.

وتم التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن وعُمان إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويخدم القضايا العربية.


من جهته، أكد وزير الخارجية العُماني متانة العلاقات الأردنية العُمانية والحرص على تطويرها في شتى الميادين، معربا عن تقدير بلاده لمواقف الأردن، بقيادة جلالة الملك، الهادفة إلى تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.


وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، والوفد العُماني المرافق.

 




 

 


 

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