الإثنين 06-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الفاعوري والسويلميين والفاعور

ولي العهد يقدم واجب العزاء لذوي الشهيد ابو غنمي

بريطانيا: قطاع السيارات يسجل ثاني أسوأ مبيعات لشهر منذ 3 عقود

مصر.. حذف المسافرين خارج البلاد من بطاقة التموين

فيديو - زياد المناصير يشرب سماد طبيعي من انتاج مجموعته

الشواربة: رؤية التحديث الاقتصادي مهمة لقيادة وتوجيه مؤسسات الدولة

السير تتعامل مع حافلة عالقة على مسرب جسر النشا في عمان

وزارة التنمية تصدر تقريرها لشهر أيار الماضي

الحاج توفيق يطالب بتأجيل القروض 3 أشهر لتنشيط الحركة التجارية

حماية المستهلك: أسعار الدجاج في الأردن أعلى من تركيا والسعودية ومصر

الإثنين، 06-06-2022 03:08 م

وزير الطاقة: بدأنا بحفر أول بئر نفط في مناطق مؤملة

LOezxvMB5E6dkc0VbucIcwMt3M6yCQdfow0IWyDv


الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة صالح الخرابشة، اليوم الاثنين، إن الوزارة بدأت شهر أيار الماضي، بحفر أول بئر في المناطق المُؤمِّلة في الأردن لوجود نفط.اضافة اعلان


وأضاف الخرابشة في تصريحات تلفزيونية على هامش إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، إن الرؤية تهدف إلى الاستخدام الأمثل للطاقة؛ لتقليل الكلف وتخفيض التعرفة للقطاعات المختلفة.

وتابع أن عددا من المؤشرات الإيجابية بوجود نفط دفعتنا إلى الحفر في البئر الاستكشافي في الجفر، وهناك برامج للتنقيب عن المعادن الثمينة الأخرى.

وأشار إلى أن حفر البئر الاستكشافي الأول سينتهي في وقت قصير، لافتا النظر إلى وجود خطة لحفر المزيد من الآبار في عدة أماكن.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

ولي العهد يقدم واجب العزاء لذوي الشهيد ابو غنمي

ف755555555555555555555555555

فيديو - زياد المناصير يشرب سماد طبيعي من انتاج مجموعته

457103_1_1654488973

الدكتور البربراوي رئيسا لجمعية جراحة الدماغ الأردنية

مبنى رئاسة الوزراء

إعلان خطة تحديث القطاع العام خلال الفترة المقبلة

cropped-يوسف-الشواربة-يتحدث-في-حوار-مع-quotالغدquot-بوقت-سابق-أرشيفية-تصوير-محمد-مغايضة

الشواربة: رؤية التحديث الاقتصادي مهمة لقيادة وتوجيه مؤسسات الدولة

0L5A2396

الشبول: الأردن صمد أمام الأزمات وخرج منها

أخبار متعلقة
0L5A2396

الشبول: الأردن صمد أمام الأزمات وخرج منها

629dd44663c21

الخصاونة: لدينا بنى تحتية تقترب من مثيلاتها في الدول المتقدمة

1652455218579

مندوبا عن الملك.. العيسوي يحضر قداس تنصيب مطران اللاتين جمال دعيبس

اميركي اردني (1)

الأطباء الأردنية الأمريكية: 2500 طبيب أردني عامل بالولايات المتحدة

73fd0829-fslf0ojxsaaziuk-e1652389662506

الملك يبحث مع مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية البرامج المنفّذة بالأردن

17-2

البيت الأبيض: الأردن قوة حاسمة