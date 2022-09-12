الملك يتلقى رسالة جوابية من الحواتمة

الوكيل الإخباري -

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تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة شكر جوابية من مدير الأمن العام السابق الفريق الركن المتقاعد حسين الحواتمة، بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالته من منصبه.وأعرب الحواتمة عن أصدق معاني العرفان والشكر على ثقة جلالة الملك التي حظي بها خلال فترة عمله، والتي كانت منصبة لخدمة الأردن والأردنيين.ولفت إلى جهود جلالة الملك الدؤوبة ودعمه الموصول وتوجيهاته الحكيمة التي كانت النبراس والموجه في العمل والتطوير والتحديث والارتقاء بجميع خدمات مديرية الأمن العام، والتي لمسها الجميع في مناحي الخدمة الأمنية والإنسانية.