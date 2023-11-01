الملك يدعو خلال لقائه أمير قطر المجتمع الدولي للضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

الوكيل الاخباري - دعا جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي للقيام بواجبه والضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.



وحذر جلالته خلال اللقاء، الذي عقد في قصر لوسيل بالدوحة، من اتساع دائرة العنف إلى مناطق أخرى بالإقليم، مشددا في الوقت ذاته على أهمية التواصل مع المجتمع الدولي والتأكيد أن الحل العسكري أو الأمني للقضية الفلسطينية لن ينجح، وأن المطلوب هو حل سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.



وتم التأكيد، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على ضرورة نيل الأشقاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، وقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وأكد الزعيمان ضرورة حماية المدنيين والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى غزة، وإدامة التنسيق والتشاور بين البلدين في ضوء المستجدات المتسارعة.



وجدد جلالته التأكيد على رفض الأردن لمحاولات التهجير القسري لسكان قطاع غزة أو نزوحهم.

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