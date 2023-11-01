الأربعاء 01-11-2023
الوكيل الاخباري

اللواء الدويري : كتائب القسام حققت نجاحاً كبيراً لهذا السبب

صدور 3 إرادات ملكية سامية

إطلاق صواريخ من بلد عربي تجاه فلسطين المحتلة

الملك يدعو خلال لقائه أمير قطر المجتمع الدولي للضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

للمرة الثانية.. "الاحتياطي الفيدرالي" يثبت أسعار الفائدة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

اشتباكات برية عنيفة جدا ًفي غزة

قرار صادر عن وزارة التربية والتعليم

الاردنية للطيران تعلن عن عرض حصري وجديد على خط القاهرة

القسام تدمّر دبابتين

عاجل

استشهاد العشرات في غارات متواصلة على قطاع غزة

الأربعاء، 01-11-2023 09:36 م

الملك يدعو خلال لقائه أمير قطر المجتمع الدولي للضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

6


الوكيل الاخباري - دعا جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي للقيام بواجبه والضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وحذر جلالته خلال اللقاء، الذي عقد في قصر لوسيل بالدوحة، من اتساع دائرة العنف إلى مناطق أخرى بالإقليم، مشددا في الوقت ذاته على أهمية التواصل مع المجتمع الدولي والتأكيد أن الحل العسكري أو الأمني للقضية الفلسطينية لن ينجح، وأن المطلوب هو حل سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وتم التأكيد، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على ضرورة نيل الأشقاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، وقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الزعيمان ضرورة حماية المدنيين والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى غزة، وإدامة التنسيق والتشاور بين البلدين في ضوء المستجدات المتسارعة.

وجدد جلالته التأكيد على رفض الأردن لمحاولات التهجير القسري لسكان قطاع غزة أو نزوحهم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
264786_L

اللواء الدويري : كتائب القسام حققت نجاحاً كبيراً لهذا السبب

ارادة

صدور 3 إرادات ملكية سامية

وزارة التربية والتعليم

قرار صادر عن وزارة التربية والتعليم

1

الملك يلتقي العاهل البحريني ويؤكد ضرورة العمل نحو هدنة إنسانية في غزة

وزارة الخارجية

الحكومة : استدعاء السفير الأردني في إسرائيل فورا

1020233195620358513744

شاهد.. تساقط غزير للأمطار في الأردن اليوم

أخبار متعلقة
4

الملك والرئيس الفلسطيني يؤكدان ضرورة وقف التصعيد في غزة

394018_60_1672656437

توجيه عاجل من الملك للحكومة

wwww

الملك يهاتف أمير قطر

1

الملك يؤكد الدور الأوروبي بتكثيف جهود وقف التصعيد في غزة

1

الملك ورئيس وزراء النرويج يبحثان الأوضاع الخطيرة في غزة ومحيطها

5566666

الملك والرئيس التركي يؤكدان أهمية وقف التصعيد في غزة