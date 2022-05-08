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الملك يدين خلال اتصال هاتفي مع السيسي الهجوم الإرهابي بسيناء

الأحد، 08-05-2022 09:59 م

الملك يدين خلال اتصال هاتفي مع السيسي الهجوم الإرهابي بسيناء

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 الوكيل الاخباري - ادان جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الهجوم الإرهابي الجبان غرب سيناء.

وأكد جلالته تضامن المملكة الأردنية الهاشمية ووقوفها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

وأعرب جلالة الملك عن تعازيه للشعب المصري وأهالي الشهداء، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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