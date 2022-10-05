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الأربعاء، 05-10-2022 12:40 م

الملك يزور المتحف الوطني العُماني ودار الفنون الموسيقية في دار الأوبرا السلطانية

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الوكيل الإخباري- زار جلالة الملك عبدالله الثاني، ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، المتحف الوطني العُماني ودار الفنون الموسيقية في دار الأوبرا السلطانية بالعاصمة مسقط.

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واستمع جلالتاهما وسمو ولي العهد إلى شرح من القائمين على المتحف الوطني، حول ما يضمه من مقتنيات وقطع أثرية تجسد تراث السلطنة وتاريخها العريق وثقافتها.


وفي دار الفنون الموسيقية في دار الأوبرا، تجول جلالتاهما وسمو ولي العهد في أروقتها، واستمعوا إلى إيجاز من القائمين عليها عن أبرز مرافقها وما تقدمه من عروض على مدار العام، وعن التجهيزات وأحدث المعدات المستخدمة في مجال العروض الموسيقية العالمية.


وشاهد جلالتاهما وسمو ولي العهد عرضا خاصا لموسيقات الحرس السلطاني العُماني.


وفي ختام الزيارتين، دوّن جلالة الملك كلمتين في سجلي كبار الزوار.

 




 

 


 

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