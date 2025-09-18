الخميس 2025-09-18 11:58 ص
 

الحكومة تدرس نظامًا جديدًا للناطقين الإعلاميين

وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني
محمد المومني
 
الخميس، 18-09-2025 11:47 ص

الوكيل الإخباري-   كشف وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة محمد المومني، عن بحث إعداد نظام خاص بالناطقين الإعلاميين في المؤسسات الحكومية، إلى جانب استحداث غرفة متابعة في وزارة الاتصال الحكومي لمتابعة أعمالهم.

اضافة اعلان


وقال المومني، في حسابه عبر منصة "إكس"، الخميس، عقب لقاء دوري مع الناطقين الإعلاميين للوزارات، إن النقاش تناول آليات تطوير منظومة الاتصال والإعلام الحكومي بما يضمن تعزيز دور الناطقين في صياغة الرسائل الاتصالية لمؤسساتهم وإبراز الجهود المؤسسية بفاعلية ومعاصرة.


وأضاف أن الوزارة تعتزم إصدار دليل تنظيمي لوحدات الإعلام يتضمن إلزامية التخطيط وإطلاق الحملات الإعلامية، وتمكين الناطقين ليكونوا أعضاء في اللجان المرتبطة بأعمال وزاراتهم، مشيرًا إلى أن التدريب المتخصص ورفع الكفاءات سيكونان معيارًا أساسيًا في تقييم أدائهم.


وبيّن المومني أن الوزارة ستكثف البرامج التدريبية المتخصصة في التعامل مع وسائل الإعلام وإدارة الأزمات واستخدام الأدوات الرقمية الحديثة، مبينًا أن جلسات الناطقين الإعلاميين لعام 2025 ستكون الأولى ضمن لقاءات دورية تهدف إلى تبادل الخبرات وبناء شراكات إعلامية تسهم في توحيد الخطاب الرسمي وإيصاله بوضوح إلى الرأي العام.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

4

طب وصحة 3 أشياء شائعة في المنزل قد تضر بصحتك دون أن تدري.. احذر منها!

وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني

أخبار محلية الحكومة تدرس نظامًا جديدًا للناطقين الإعلاميين

1

منوعات مشهد مؤثر في تركيا.. رافعة تنقل جثمان أحد أضخم الرجال في العالم (فيديو)

نقود

أخبار محلية جمعية البنوك : نتوقع مزيدًا من الانخفاضات على أسعار الفائدة

الاحتلال يدعي استهداف مخزن أسلحة لحماس

فلسطين الاحتلال يدعي استهداف مخزن أسلحة لحماس

سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تعلن عن استئناف عملها رسمياً في سوريا بعد 14 عاماً

أخبار الشركات سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تعلن عن استئناف عملها رسمياً في سوريا بعد 14 عاماً

غزة

فلسطين إسرائيل تدفع المدنيين إلى مناطق تحت القصف المكثف

البنك العربي

أخبار الشركات البنك العربي الراعي الماسي لحفل الخير 2025 لمؤسسة الحسين للسرطان



 
 





الأكثر مشاهدة