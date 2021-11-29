الملك يزور قيادة المنطقة العسكرية الشرقية - صور

الوكيل الاخباري -زار جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، قيادة المنطقة العسكرية الشرقية، حيث كان في استقبال جلالته لدى وصوله، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وقائد المنطقة.

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واستمع جلالة القائد الأعلى إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة، حول المهام والواجبات العملياتية والتدريبية واللوجستية والخطط المستقبلية للتطوير والتحديث في مختلف المجالات، مؤكداً جاهزية وحداتهم القتالية والمعنويات العالية التي يتمتعون بها.



وجدد جلالة الملك اعتزازه بالقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به وبالاحترافية والمستوى المتقدم والمتميز الذي وصلت إليه.



من جهته، أكد اللواء الركن الحنيطي استمرار القيادة العامة بتطوير تشكيلات القوات المسلحة ووحداتها، وتزويدها بمختلف الأسلحة والمعدات التي تمكنها من القيام بواجباتها العملياتية، وبما ينسجم مع طبيعة التهديدات في الإقليم وعلى جميع المستويات، تحقيقاً لرؤى وتطلعات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة.



وتأتي الزيارة حرصا من جلالة الملك على التواصل الدائم مع مرتبات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في مختلف مواقعهم.









