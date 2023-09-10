وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية في الموقر

الوكيل الإخباري - وقعت اليوم الأحد في لواء الموقر وثيقة تمنع إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات الاجتماعية.

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وتأتي الوثيقة في إطار الجهود المشتركة بين بلدية لواء الموقر ومتصرفية اللواء ومديرية الأمن العام، والتزامًا بتوجهات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد بوقف إطلاق العيارات النارية في المناسبات.



وأكد متصرف اللواء الدكتور إبراهيم الوحوش ضرورة مكافحة هذه الظاهرة الخطرة التي أدمت قلوبنا، داعيا إلى إبلاغ الجهات الأمنية في حال مخالفة الوثيقة والقوانين.



وأشار رئيس البلدية عوض الجبور إلى الأثر السلبي لهذه الظاهرة، وتحويلها الأفراح إلى أتراح.