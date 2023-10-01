الأحد 01-10-2023
الوكيل الاخباري

الملك يطلع على سياسة التعليم العالي الجديدة لقبول الطلبة

توجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني

ورشة في عجلون عن تعزيز المشاركة الاقتصادية والسياسية

قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم

الإفتاء تعلن عن مسابقة لتعيين مفتين جدد – تفاصيل

مصدر: نقل الكهرباء الأردنية للعراق خلال الفترة المقبلة ولا مقايضة مع واردات النفط

اعلان حكومي بشأن المطعوم الذي سيعطى لطلبة المدارس

وفاة عامل وافد غرقاً في قناة الملك عبدالله

الإحصاءات: إجراء تعداد سكاني في الأردن عام 2025 بتكلفة تصل لـ 24 مليون دينار

تعميم حكومي ملزم من لحظة صدوره

الأحد، 01-10-2023 04:47 م

الملك يطلع على سياسة التعليم العالي الجديدة لقبول الطلبة

FpfWfiOWcAAt_sw-1734x1157


الوكيل الإخباري - اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، على سياسة التعليم العالي الجديدة لقبول الطلبة.

اضافة اعلان


وأكد جلالته، خلال لقاء عقد في قصر الحسينية حضر جانبا منه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ضرورة تكثيف التوعية لتسهيل عملية التغيير في النظام التعليمي، حاثا الحكومة على منح هذا الأمر الأولوية.


واستمع جلالته إلى شرح قدمه وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة قال فيه إن السياسات الجديدة لقبول الطلبة في الجامعات والكليات الأردنية تتوافق مع تطوير الثانوية العامة.


وأشار الوزير محافظة، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إلى أن الوزارة ستعمل على استكمال الخطوات المرتبطة بخطة سياسات القبول الجديدة تمهيدا لاعتمادها رسميا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A1367 - Copy

حملة وطنية لتوعية المواطنين بشراء زيت الزيتون

الملك حزين

توجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني

55

ورشة في عجلون عن تعزيز المشاركة الاقتصادية والسياسية

مبنى رئاسة الوزراء

قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم

320222911509675360310

الإفتاء تعلن عن مسابقة لتعيين مفتين جدد – تفاصيل

وزارة الصحة

اعلان حكومي بشأن المطعوم الذي سيعطى لطلبة المدارس

أخبار متعلقة
6 (2)

7 سيدات في حكومة الخصاونة

1695042262975

مندوبا عن الملك .. كريشان يضع حجر الأساس لبنك البذور الوطني

1694343987963

وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية في الموقر

64f5b6c40b829

الملك يشيد بدعم اليابان للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة

M63A1176 - Copy

الزراعة تحدد موعد بدء فتح معاصر الزيتون وأسعار الزيت

طريقة_حساب_الضريبة_في_الفنادق

الضريبة: ربط أكثر من 10 آلاف شركة ومنشأة بنظام الفوترة الوطني