الملك يستقبل وزير الخارجية اليوناني ويؤكد ضرورة وقف العدوان على غزة

الوكيل الإخباري -

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استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية اليوناني يورجوس يرابيتريتيس، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.وتناول اللقاء الأوضاع الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة، إذ أكد جلالة الملك ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، ووضع حد للأزمة الإنسانية المأساوية جراء هذه الحرب.وتم التأكيد على ضرورة حماية المدنيين العزل، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية للقطاع بشكل كاف ومستدام.وحذر جلالة الملك من تداعيات استمرار الحرب على غزة، والتي ستكون كارثية وسيدفع الجميع ثمنها.وجدد جلالته التأكيد على الرفض الكامل للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، وضرورة الضغط لضمان عودة أهل غزة إلى بيوتهم.كما تم التأكيد على ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.