الخميس 21-12-2023
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10629 مراجعاً للمستشفى الميداني الأردني الخاص 2 في جنوب غزة

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ارتفاع حصيلة حملات الاعتقال بالضفة إلى أكثر من 4655 منذ 7 أكتوبر

الخميس، 21-12-2023 09:17 م

10629 مراجعاً للمستشفى الميداني الأردني الخاص 2 في جنوب غزة

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الوكيل الإخباري - أصدرت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم الخميس، إحصائية تبين الجهود المبذولة في مساندة الأشقاء الفلسطينيين في المستشفيين الميداني الأردني نابلس 1، والمستشفى الميداني الأردني الخاص 2 جنوب قطاع غزة؛ وذلك للفترة الزمنية 29 تشرين الثاني الماضي وحتى 21 كانون الأول الحالي.

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وبينت الإحصائية الصادرة من المستشفى الميداني الأردني الخاص 2 في جنوب قطاع غزة، أن عدد المراجعين الكلي بلغ 10629 مراجعاَ، وتم إجراء 2063 عملية، وبلغ عدد الدخولات 241 دخولا.


وبحسب الإحصائية، فإن العدد الكلي لمراجعي المستشفى الميداني الأردني نابلس 1، بلغ 1161 مراجعاَ، وتم إجراء 164 عملية، وبلغت عدد الدخولات 42 دخولًا، ومجموع الوصفات الطبية 5808 وصفات طبية.


وخلال الـ 24 ساعة الماضية، تسلمت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أجهزة طبية ومعدات جراحية من الجانب الألماني الصديق، للمساهمة في تجهيز المستشفى الميداني الخاص 2/ جنوب قطاع غزة.


واشتملت المعدات، على أجهزة مراقبة المرضى، وأجهزة قص الجلد للتجميل، إضافةً إلى معدات جراحية متخصصة لإجراء العمليات الجراحية.


كما أرسلت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، طائرة مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، من خلال جمهورية مصر العربية، ضمّت عدة مواد واحتياجات أساسية وعدة طرود ملابس شتوية.


وفي إطار استمرارية تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، سيّرت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية، الأربعاء ، قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة.


وضمّت هذه القافلة 15 شاحنة، حملت على متنها احتياجات أساسية وإمدادات طبية ومواد غذائية، ضمن الجهود المستمرة للتخفيف من معاناة الأهل في قطاع غزة والوقوف إلى جانبهم.


كما عملت القوات المسلحة أيضاً، على تعزيز المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس جنوب قطاع غزة، بـ 2000 وحدة دم من مختلف الزُمر الطبية، لتغطية الاحتياجات المتزايدة على وحدات الدم نتيجة ارتفاع عدد العمليات الجراحية لجرحى ومصابي الحرب المستمرة على غزة، وذلك بالتشارك مع وزارة الصحة الأردنية.

 

كما نفّذت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، عملية إنزال جوي سادسة لمساعدات إغاثية عاجلة لمواد طبية ومستلزمات علاجية بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة.




 




 

 


 

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