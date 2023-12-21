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الجيش ينشر ملخصاً لجهود القوات المسلحة الإغاثية والإنسانية خلال الـ 24 ساعة الماضية

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الجيش ينشر ملخصاً لجهود القوات المسلحة الإغاثية والإنسانية خلال الـ 24 ساعة الماضية

الخميس، 21-12-2023 12:04 ص

الجيش ينشر ملخصاً لجهود القوات المسلحة الإغاثية والإنسانية خلال الـ 24 ساعة الماضية

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الوكيل الاخباري - تستمر القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي في دورها بمساندة الأشقاء في قطاع غزة، وعملت على تسيير المساعدات الإنسانية الإغاثية عبر جسر جوي وآخر بري، ضمن جهود تبذلها للتخفيف من معاناة الأهل في قطاع غزة والوقوف إلى جانبهم.

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وخلال الـ 24 ساعة الماضية، تسلمت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أجهزة طبية ومعدات جراحية من الجانب الألماني الصديق، للمساهمة في تجهيز المستشفى الميداني الخاص٢/ غزة.


واشتملت هذه المعدات على أجهزة مراقبة المرضى، وأجهزة قص الجلد للتجميل، إضافةً إلى معدات جراحية متخصصة لإجراء العمليات الجراحية.


وامتداداً لتسيير الجسر الجوي لمساعدة الأشقاء في القطاع، أرسلت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، طائرة مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، من خلال جمهورية مصر العربية، ضمّت مواداً واحتياجات أساسية وطروداً وملابس شتوية.


وفي إطار استمرارية تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، سيّرت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية، اليوم الأربعاء، قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة.


حيث ضمّت هذه القافلة 15 شاحنة، حملت على متنها احتياجات أساسية وإمدادات طبية ومواد غذائية، ضمن الجهود المستمرة للتخفيف من معاناة الأهل في قطاع غزة والوقوف إلى جانبهم.


كما عملت القوات المسلحة ظهر اليوم أيضاً، على تعزيز المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس جنوب قطاع غزة، بـ 2000 وحدة دم من مختلف الزُمر الطبية، لتغطية الاحتياجات المتزايدة على وحدات الدم نتيجة ارتفاع عدد العمليات الجراحية لجرحى ومصابي الحرب المستمرة على غزة، وذلك بالتشارك مع وزارة الصحة الأردنية.


وتطلب نقل وتخزين وحدات الدم في المستشفى جهوداً استثنائية، لأن نقل مثل هذه المواد الطبية تتطلب أدوات وخبرات خاصة.


كما ونفّذت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، عملية إنزال جوي سادسة لمساعدات إغاثية عاجلة لمواد طبية ومستلزمات علاجية بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة.


وأنزل طاقم الطائرة التابعة لسلاح الجو الملكي جواً صناديق تحوي مساعدات طبية وعلاجية بواسطة مظلات، لضمان استمرارية ديمومة عمل المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة.



 




 

 


 

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