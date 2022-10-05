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الأربعاء، 05-10-2022 07:54 م

الملك يشكر سلطان عُمان .. ويبدي تطلعه للبناء على زيارته المثمرة

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الوكيل الاخباري - قدم جلالة الملك عبد الله الثاني شكره لسلطان عُمان هيثم بن طارق على كرم الضيافة وطيب الإقامة.

وقال جلالة الملك، في تغريدة عبر تويتر، "خالص تقديري لأخي العزيز جلالة السلطان هيثم بن طارق ولشعب سلطنة عُمان الشقيقة على كرم الضيافة وطيب الإقامة نتطلع للبناء على هذه الزيارة المثمرة لتوسيع التعاون الثنائي تمنياتي لشعب عُمان العزيز بدوام الازدهار وهو يواصل مسيرة التقدم التي تزدان بالتاريخ العريق وروح الحداثة".

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