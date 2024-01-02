رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا أكاديميا من قبيلة بني حسن وممثلين عن منطقتي حي نزال والياسمين

الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، في لقاءين منفصلين، وفدا أكاديميا من قبيلة بني حسن، ووفدا من ممثلي أبناء وبنات منطقتي حي نزال والياسمين بمحافظة العاصمة.



وفي بداية اللقاءين، اللذين عقدا في الديوان الملكي الهاشمي، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك للحضور واعتزازه بهم وبجميع أبناء وبنات أسرته الأردنية الواحدة.



وأكد العيسوي، في حديثه، أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، كان على الدوام السباق في دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين، والمدافع عن حقوقهم المشروعة ، حاملا قضيتهم العادلة لتكون حاضرة دوما في جميع المحافل الدولية.

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بدورهم أكد الحضور خلال اللقاءين، وقوفهم وجميع الأردنيين، خلف جلالة الملك داعمين لمواقفه المشرفة والشجاعة في الدفاع عن الأهل في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، والتي تعلو فوق أصوات المزاودين والمشككين والحاقدين.



وثمنوا الجهود الملكية المكثفة والمتواصلة، إقليميا ودوليا، لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وضمان تدفق المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية للأهل، مشيرين إلى ان جهود جلالته اسهمت في التأثير على مواقف كثير من الدول تجاه ما يشهده القطاع من أوضاع مأساوية.

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