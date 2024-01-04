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الخميس، 04-01-2024 04:48 م

شباب فرسان التغيير يثمنون مواقف الملك لنصرة ودعم الأشقاء الفلسطينيين

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الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، وفدا شبابيا من أعضاء جمعية فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني.

واستعرض العيسوي، خلال اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، مواقف الأردن وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني المناصرة للأشقاء في قطاع غزة جراء ما يتعرضون له من عدوان إسرائيلي غاشم.

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وأشار إلى إن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يبذل جهودا سياسية وإنسانية، على الصعيدين الإقليمي والدولي لمساندة الأشقاء الفلسطينيين في القطاع والضفة الغربية.

 

بدورهم ثمن الحضور، في مداخلاتهم، الجهود المتواصلة لجلالة الملك، على الصعيدين الدولي والإقليمي، لمساندة ونصرة الأشقاء الفلسطينيين، والتي كان لها تأثيرا واضحا على مواقف كثير من الدول تجاه ما يشهده قطاع غزة.

وأكدوا دعمهم وتأييدهم لجميع مواقف جلالة الملك، والوقوف خلف جلالته في جهوده للدفاع عن الأهل في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرين إلى جهود جلالته المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة .

 

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