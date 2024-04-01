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الإثنين، 01-04-2024 11:30 م

الملك يعزي عشيرة أبو الغنم

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الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى عشيرة أبو الغنم بوفاة الدكتور خالد محمد سالم أبو الغنم.

ونقل العيسوي، خلال زيارته اليوم الاثنين بيت عزاء الفقيد في محافظة مادبا، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحوم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.

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