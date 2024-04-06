مندوبا عن الملك… الأمير فيصل يُكرم الفائزين بالمسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم

الوكيل الاخباري - مندوبًا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، كرم سمو الأمير فيصل بن الحسين، السبت، الفائزين بالمسابقة الهاشميّة المحليّة والدوليّة لحفظ القرآن الكريم وتلاوته في دورتها الحادية والثلاثين، في قاعة المؤتمرات الكبرى التابعة للمركز الثقافي الإسلامي بمسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين- طيب الله ثراه- بمنطقة العبدلي.

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وقال الخلايلة "نجتمع في هذا المكان المبارك، تحت رعاية صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وبحضوركم البهيّ؛ لتخريج هذه الكوكبة وهذه الثلّة من حفظة كتاب الله عز وجل في المسابقة الهاشميّة في دورتها الحادية والثلاثين، واحد وثلاثون عاماً مرّت على هذه المسابقة الكريمة تحت رعاية الهاشميين وفي بلد الهاشميين".



وأضاف أن الأردن من أوائل الدول في العالم التي أقامت مسابقة دولية تحت رعاية ملكيّة لحفظ وتلاوة القرآن الكريم، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يدل على اهتمام الهاشميين بكتاب الله عزوجل.



وأشار الخلايلة، إلى مشاركة 49 متسابقاً من 48 دولة عربية وصديقة، مُبينًا إلى أن المسابقة أصبحت منارة في العالم أجمع يرعاها الهاشميون بجهدهم وتوجيهاتهم ورعايتهم الكريمة.



وقال مساعد الأمين العام لشؤون المديريات مدير التعليم الشرعي حاتم سحيمات، "إننا في هذه البلاد المباركة لقد نشأنا على محبة وسماع القرآن الكريم وتشجيع أهل القرآن برعاية خاصة من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، مشيرًا إلى رعاية جلالة الملك للمسابقة الهاشمية واهتمامه بطباعة المصحف الشريف ومبادرة جلالته لختمة القرآن الكريم في المساجد".



وفاز بالمركز الأول في المسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته، المتسابق ليث الكندي من سلطنة عُمان، وحصل على المركز الثاني المتسابق زياد حبيش من ليبيا، وفي المركز الثالث المتسابق محمد الأنصاري من الهند، ونال عزالدين خضر من إثيوبيا على المركز الرابع، فيما حصل محمد جامبوا من دولة الكاميرون على المركز الخامس، فيما حصل عبد القادر موسى من غانا على جائزة المشاركة الأصغر سنا.



وجاءت نتائج الفرع الأول من المسابقة الهاشمية المحليّة لحفظ القرآن الكريم عن حفظ القرآن كاملاً، بفوز زياد الطوالبة وعمران أبو عليقة بالمركز الأول مكرر، وحلَّ في المركز الثالث عبدالكريم الخطيب، فيما نال على المركز الرابع عبدالقادر اسريوه، وظفر بالمركز الخامس عبدالرحمن العمرو.



وفي المستوى الثاني عن حفظ 25 جزءًا، فاز بالمركز الأول سعيد صيداوي، ونال قتيبة الشناق على المركز الثاني، بينما ظفر عبدالرحمن مقدادي بالمركز الثالث، وأيمن العلي حلَّ في المركز الرابع، وحاز عبدالرحمن بني سعود على المركز الخامس.

وفاز بالمركز الأول، عن الفرع الثالث لحفظ 20 جزءًا، محمود قاسم أبو عاقول ، وفي المرتبة الثانية محمد أبو قويدر، وفي المركز الثالث عبدالله العواودة، بينما حاز على المركز الرابع مكرر، حسن أبو زيد وأحمد جميل البشايرة.



وجاءت نتائج الفرع الرابع عن حفظ 15 جزءًا، بفوز مهند العنانزة وأيسر الجبالي بالمركز الأول مكرر، وحصل محمد رضوان عبدالله على المركز الثالث، بينما حلّ في المركز الرابع علي الزغول، وفي المركز الخامس محمد غانم.



وحصل على المركز الأول عن الفرع الخامس لحفظ 10 أجزاء سراج الدين عنانزة، فيما حصل أكرم عبيدات على المركز الثاني، ومحمد مقدادي على المركز الثالث، وعبدالرحمن صيداوي على المركز الرابع، ومالك المصري على المركز الخامس.

وظفر بالمرتبة الأولى مكرر عن الفرع السادس لحفظ 5 أجزاء حمد الجبالي وخالد الفقيه، بينما حصل على المركز الثالث مكرر نورس زاهدة وأحمد بني نصر ومهدي بني سلمان ومحمود شويات.



ونال على المركز عن الفرع السابع لحفظ جزء واحد، محمد بني حمود، وفي المركز الثاني عبادة المومني، وحصل على المركز الثالث عبدالله العدوان، وفي المركز الرابع صهيب أبو عمرة، وحل في المركز الخامس أمير الشلول.



وحضر حفل التكريم، نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان وسماحة قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، وسفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية محمد الشريف كورطة، ورئيس لجنة التربية و التعليم النيابية بلال المومني، وأمين عام وزارة الأوقاف عبدالله العقيل، ومساعد الأمين العام لشؤون المديريات حاتم السحيمات، ومساعد الأمين العام لشؤون الدعوة والتوجيه الإسلامي/ مدير الوعظ والإرشاد اسماعيل الخطبا وعدد من الشخصيات السياسية.

