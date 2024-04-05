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الجمعة، 05-04-2024 12:15 ص

الحنيطي يزور مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة

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الوكيل الاخباري - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، الخميس، مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى ايجاز قدمه مدير مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة حول المهام والواجبات التي يقوم بها المركز وتطلعاته المستقبلية لتطوير خطط التدريب في مجال العمليات الخاصة، بهدف المحافظة على السمعة العالمية التي وصل إليها المركز من حيث إعداد وتدريب ضباط وأفراد العمليات الخاصة.

 

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