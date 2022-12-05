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الإثنين، 05-12-2022 05:13 م

الملك يلتقي الرئيس الإيطالي في روما

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الوكيل الاخباري - استهل جلالة الملك عبدالله الثاني زيارة العمل التي يقوم بها إلى إيطاليا، اليوم الاثنين، بلقاء الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.

وتناول اللقاء الثنائي، الذي عُقد في القصر الرئاسي في روما بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله، وابنة الرئيس الإيطالي السيدة لورا ماتاريلا، علاقات الصداقة بين البلدين، وعددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وتم التأكيد على متانة العلاقات التي تربط الأردن وإيطاليا، والحرص على توسيع التعاون بينهما في مختلف المجالات.

وفي بداية اللقاء الموسع الذي عُقد بحضور كبار المسؤولين من البلدين، أعرب جلالة الملك عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة والودية والتاريخية التي تجمع البلدين، مؤكداً الدور المهم لإيطاليا في المنطقة.

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