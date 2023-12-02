الملك يلتقي رئيس الوزراء الياباني ويبحثان العلاقات الثنائية والأوضاع في غزة

الوكيل الإخباري

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- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم السبت، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الأردن واليابان.ولفت جلالة الملك في لقاء عُقد على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بدبي، إلى حرص المملكة على مواصلة توسيع الشراكة مع اليابان في شتى المجالات، بخاصة الاقتصادية منها.وأشار جلالته إلى جهود الأردن في التحديث الاقتصادي والتحديات التي يواجهها جراء الأوضاع في المنطقة.من جهته، أكد رئيس الوزراء الياباني أن الأردن من أهم شركاء اليابان في المنطقة ويلعب دورا أساسيا فيها، مشددا على أهمية الشراكة بين البلدين وضرورة العمل على تعزيزها من خلال التعاون الاقتصادي والسياسي.وأعرب عن حرص اليابان على التنسيق مع الأردن كشريك أساسي في المنطقة، ومواصلة دعم المملكة اقتصاديا وماليا لما تقوم به من جهود إصلاحية ودور إنساني.وتناول اللقاء الأوضاع في غزة، إذ أكد الجانبان ضرورة العمل على التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، وزيادة واستدامة المساعدات الإنسانية للقطاع وإيصالها بشكل مكثف وسريع.وجدد جلالة الملك التأكيد على رفض الأردن لأية محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة، وأية محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددا على ضرورة وقف اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية.وتم التأكيد على ضرورة حماية المدنيين والالتزام بالقوانين الدولية في هذا الخصوص، حيث أكد الجانبان أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وأكد جلالة الملك أن حل الدولتين أساس السلام في المنطقة وجزء من أمنها الإقليمي، ولا يمكن القبول باستمرار هذه الحرب وانعكاساتها الوخيمة.وحضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.