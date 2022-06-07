الملك يلتقي عدداً من المتقاعدين العسكريين

الوكيل الاخباري - عبر جلالة الملك عبدالله الثاني عن تقديره الكبير لمدرسة رفاق السلاح التي تجسد المعنى الحقيقي لمفهوم الزمالة، وقال إنه على يقين بأن الأجيال المقبلة ستحافظ على هذه الروح والمعنوية العالية.



وأكد الملك، خلال لقائه اليوم الثلاثاء في الديوان الملكي الهاشمي، عدداً من المتقاعدين العسكريين، اعتزازه بنشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، عاملين ومتقاعدين، معبراً عن شعوره بالسعادة في كل لقاء يجمعه بهم.



وترحم الملك على الشهداء الذين خسرهم الوطن أخيراً من أبناء القوات المسلحة ومن سلاح الجو.

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