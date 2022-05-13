الجمعة 13-05-2022
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الجمعة، 13-05-2022 10:45 م

الملك يهاتف بن سلمان للاطمئنان على صحة خادم الحرمين

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الوكيل الإخباري - اطمأن جلالة الملك عبدالله الثاني على صحة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، خلال اتصال هاتفي أجراه، اليوم الجمعة، مع سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية.اضافة اعلان


وحمل جلالته ولي العهد السعودي تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين، وتمنياته الخالصة له بدوام الصحة والعافية، بعد إجرائه فحوصات طبية أخيراً.

وتناول الاتصال العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وآخر المستجدات في المنطقة والعالم، إذ أكد جلالة الملك أهمية إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والحرص على توسيع التعاون الثنائي.

 




 

 


 

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