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الثلاثاء، 09-05-2023 05:30 م

الملك يوجه لتعزيز التعاون بين وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية لرفع جودة الخدمات

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الوكيل الاخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية التعاون والتنسيق بين وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية، لرفع جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

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ولفت جلالته خلال لقائه معنيين في القطاع الطبي، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة تخصيص الموارد المالية اللازمة لمشروعات تطوير المرافق الصحية وتأهيل الكوادر الطبية وتدريب الكوادر المساندة في القطاع.


ودعا جلالة الملك إلى التعاون بين المعنيين في القطاع الصحي حول بيانات المرضى، مؤكدا ضرورة مراعاة السرعة في تقديم الخدمة الطبية للمريض.


وبين جلالته أهمية تكثيف العمل لشمول أكبر شريحة من المواطنين في التغطية الصحية، وصولا إلى التأمين الصحي الشامل.

 

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