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السبت، 22-04-2023 07:38 م

وزارة الصحة تنوي إدخال لقاح جدري الماء إلى برنامج التطعيم الوطني

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الوكيل الاخباري - تنوي وزارة الصحة إدخال لقاح مرض جدري الماء إلى برنامج التطعيم الوطني، ويتوقع البدء بإعطائه للأطفال بعمر السنة الواحدة مستقبلاً.

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ارتفع عدد المصابين بـ"جدري الماء" في الأردن عام 2022، مقارنة مع السنوات الـ 4 الماضية، وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة، فقد تم التبليغ عن 6912 إصابة بجدري الماء خلال العام الماضي، مقارنة مع 1732 في عام 2021، و999 في عام 2020، و3515 في عام 2019، و6211 في 2018.


مدير مديرية الأمراض السارية في وزارة الصحة محمد الحوارات، تحدث عبر "المملكة"، عن تسجيل 7243 حالة من جدري الماء في عام 2022، بحسب نظام الرصد بوزارة الصحة.


وقال إن لقاح مرض جدري الماء، لم يدخل برنامج التطعيم الوطني حتى اللحظة، وهو يعد على سلم أولويات وزارة الصحة وسيتم إدخاله في المستقبل القريب.

 

وأشار إلى أن لجنة المطاعيم الوطنية أوصت بإدخال 4 مطاعيم، ونُفذ إدخال لقاحين اثنين، فيما العمل جار على إدخال المطعوم الثالث، أما المطعوم الرابع فهو المتعلق بجدري الماء.


وتحدث عن وجود أولويات بشأن اللقاحات، مضيفاً أن "هناك مرض شديد الخطورة وهناك مرض أقل خطورة".


 




 

 


 

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