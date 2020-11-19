المملكة تسجل 506 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال اسبوع

الوكيل الاخباري - نشرت رئاسة الوزراء التقرير الاسبوعي والذي يتضمن آخر الأرقام لوباء كورونا في الأردن خلال الأسبوع الماضي ,في الفترة من الجمعة (13 تشرين الثاني) إلى الخميس (19 تشرين الثاني).
وجاء في التقرير تسجيل المملكة 37310 اصابات بكورونا اضافة الى 506 حالات وفاة .
كورونا في أسبوع...— وزارة الصحة الأردنية (@mohgovjo) November 19, 2020
يتضمن آخر الأرقام لوباء كورونا في الأردن خلال الأسبوع الماضي ,في الفترة من الجمعة (13 تشرين الثاني) إلى الخميس (19 تشرين الثاني).#صحتك_بتهمنا #فيروس_كورونا #وزارة_الصحة #الأردن pic.twitter.com/XW6RUWPMg8