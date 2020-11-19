المملكة تسجل 506 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال اسبوع

الوكيل الاخباري - نشرت رئاسة الوزراء التقرير الاسبوعي والذي يتضمن آخر الأرقام لوباء كورونا في الأردن خلال الأسبوع الماضي ,في الفترة من الجمعة (13 تشرين الثاني) إلى الخميس (19 تشرين الثاني).

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وجاء في التقرير تسجيل المملكة 37310 اصابات بكورونا اضافة الى 506 حالات وفاة .



يتضمن آخر الأرقام لوباء كورونا في الأردن خلال الأسبوع الماضي ,في الفترة من الجمعة (13 تشرين الثاني) إلى الخميس (19 تشرين الثاني).#فيروس_كورونا #وزارة_الصحة #الأردن pic.twitter.com/XW6RUWPMg8 كورونا في أسبوع...يتضمن آخر الأرقام لوباء كورونا في الأردن خلال الأسبوع الماضي ,في الفترة من الجمعة (13 تشرين الثاني) إلى الخميس (19 تشرين الثاني). #صحتك_بتهمنا November 19, 2020



