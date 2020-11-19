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الخميس، 19-11-2020 11:58 م

المملكة تسجل 506 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال اسبوع

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الوكيل الاخباري - نشرت رئاسة الوزراء التقرير الاسبوعي والذي يتضمن آخر الأرقام لوباء كورونا في الأردن خلال الأسبوع الماضي ,في الفترة من الجمعة (13 تشرين الثاني) إلى الخميس (19 تشرين الثاني).

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وجاء في التقرير تسجيل المملكة 37310 اصابات بكورونا اضافة الى 506 حالات وفاة .

 

 

 


 




 

 


 

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