المناطق الشفا غورية والجبلية في عجلون تشهد حركة سياحية نشطة

الوكيل الاخباري - شهدت العديد من المناطق الشفا غورية والجبلية في محافظة عجلون اليوم الجمعة، حركة سياحية نشطة من قبل المواطنين للاستمتاع بالأجواء الدافئة والمناظر الطبيعية.



وتوافدت أعداد كبيرة من العائلات إلى مختلف المناطق في محافظة عجلون التي اكتست بالبساط الأخضر للتنزه ومواصلة جولاتهم للتبقل بحثًا عن الأعشاب الطبية والغذائية التي نبتت بفعل الأمطار وبيعها كمصدر رزق لهم أو استخدامها في سلة الغذاء اليومية.

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