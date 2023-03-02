كلية عجلون الجامعية تحتفي بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية دفاع مدني عجلون، بالتعاون مع كلية عجلون الجامعية اليوم الخميس معرضًا للمعدات والآليات وذلك بمناسبة الاحتفال اليوم العالمي للدفاع المدني الذي يصادف الأول من آذار من كل عام.



وقال عميد الكلية الدكتور وائل الربضي، إن الاحتفال بهذه المناسبة يأتي تقديرًا من المجتمع الدولي لطبيعة المهام والواجبات الإنسانية التي يقوم بها الدفاع المدني والحماية المدنية في العالم والهادفة إلى حماية الأرواح والممتلكات وصون المنجزات، مشيرًا إلى أهمية توعية الطلبة بمهارات التصرف أثناء الطوارئ والأزمات من خلال التعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على السلامة العامة.

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