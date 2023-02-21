اختتام دورة المهارات الرقمية في "شابات عجلون"

الوكيل الاخباري - اختتم مركز شابات عجلون النموذجي، اليوم الثلاثاء، في قاعة المركز دورة المهارات الرقمية، بتنظيم من وزارة الشباب، بالشراكة مع دوت الأردن وبدعم من اليونيسيف، ضمن مشروع المهارات الرقمية لمستقبل أفضل.



وقال عدد من المدربين وهم سهير القضاة وآمنة العزام وعماد فريوان إن الدورة التدريبية تهدف إلى إكساب الشباب محتوى تدريبي من أجل الوصول إلى البيانات والمعلومات وإدارتها بشكل مثالي وإنشاء محتوى رقمي ومشاركته بشكل فعال والتواصل والتعاون مع الآخرين لحل المشكلات المختلفة.

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