المنخفض لم يؤثر على المزروعات في وادي الأردن.. وتخوّف من الصقيع

الوكيل الإخباري - أكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام أن المنخفض الجوي لم يؤثر على المزروعات والأشجار في منطقة وادي الأردن.

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وقال خدام لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأمطار والبرد الشديد لم يؤثران على المزروعات المحمية أو المكشوفة.

وأضاف أنه في حال شهدت المملكة موجة من الصقيع والانجماد خلال الأيام المقبلة فإن تحذيرات ونصائح ستصدر للمزارعين لتقليل آثار الموجات ولتلافي وقوع خسائر في المزروعات.

وأشار إلى أن عملية قطف المحاصيل الزراعية لم تتأثر كثيرا بالمنخفض الجوي.

وعبر مزارعون عن مخاوفهم من حدوث موجات من الصقيع والانجماد مما يؤثر سلبا على مزروعاتهم ومحاصيلهم قد تؤدي إلى تلفها.

وقالت دائرة الأرصاد الجوية إن المملكة على موعد مع درجات حرارة أقل من معدلاتها السنوية بنحو 4-6 درجات مئوية خلال الأسبوع الحالي.

وتوقعت الأرصاد في حديث لـ"الوكيل الإخباري" تسجيل أقل درجة حرارة في مرتفعات الشراه قد تصل إلى -4 الاثنين المقبل.

وتأثرت المملكة، خلال اليومين الماضيين، بمنخفض جوي شهدت خلاله عدد من المحافظات تساقطا غزيرا للأمطار ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، فيما سادت الأجواء الباردة جدا عموم المناطق.

وحذرت الأرصاد من تشكل السيول في مجاري الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، كما يتوقع هطول زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية، بما فيها المرتفعات الشرقية.