أبو حمور: الوضع المائي في الأردن غير مريح

الوكيل الإخباري - قال أمين عام سلطة وادي الأردن السابق سعد أبو حمور، إن الأردن يعتبر الدولة الوحيدة في المنطقة التي تزود المياه للمواطنين عبر “الدور”.

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وأضاف أبو حمور، خلال مداخلته في لجنة الزراعة والمياه النيابية، أنّ الوضع المائي ليس مريحا نتيجة اعتماده على مياه الأمطار بالدرجة الأولى؛ إذ تتمثل مصادر المياه في الأردن بالمصادر السطحية من خلال الحصاد المائي أو الآبار الجوفية التي تتغذى بمياه الأمطار.



وقال إن تدفق مياه الأمطار إلى الآبار الجوفية يأتي من دول الجوار، حيث قامت سوريا بحفر العديد من الآبار بعدد يفوق المتفق عليه مع الأردن عام 1987، حيث حفرت 4500 بئر بدلا من 1500، ما أدى إلى انخفاض تدفق المياه إلى الآبار الجوفية.



وبيّن، أنّ سد الوحدة يتغذى من خلال عملية ذوبان الثلوج إلى جانب الينابيع التي في معظمها قد جفت، لافتا إلى أنّ كميات التخزين في سد الوحدة مع انتهاء موسم الصيف العام الجاري بلغت 50 مليون متر مكعب، واصفا الرقم بـ”المتواضع”.



وأكّد أنّ نسبة تأثير التغييرات المناخية على نهر الأردن وصلت إلى 50%، مشددا على ضرورة تعديل الاتفاقية المبرمة مع الجانب السوري عام 1987.

