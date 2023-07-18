المنسقة الأممية في الأردن: الوضع لا يسمح بالعودة الطوعية للاجئين إلى سوريا

الوكيل الإخباري - قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن شيري ريتسيما-أندرسون، اليوم الثلاثاء، إن الوضع لا يسمح بالعودة الطوعية للاجئين إلى سوريا على المستوى القريب، والظروف الملائمة ليست موجودة.

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وأوضحت ريتسيما-أندرسون، أن الأمم المتحدة تعمل مع الأطراف المعنية على تعزيز الحلول بشأن الأزمة السورية، وفق قرارات الأمم المتحدة.



وقالت إن الأمم المتحدة تتمكن من تسهيل إعادة توطين بضعة آلاف من اللاجئين في الأردن، وهي ليست أعدادا كبيرة.



وعبرت عن تطلع إلى تجديد الالتزام من قبل دول عدة في دعم اللاجئين والدول المستضيفة.

المملكة