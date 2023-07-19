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الأربعاء، 19-07-2023 11:44 ص

رئيس الجامعة الأردنية يهنئ أسرة الجامعة والوطن بحلول العام الهجري الجديد

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الوكيل الإخباري- هنأ رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات أسرة الجامعة، ممثلة بأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة، بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية 1445.

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ورفع عبيدات أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة، سائلا الله عز وجل أن يعيدها بالخير والبركات.


وتمنى عبيدات أن يكون هذا العام عامَ خير ويمن وبركة، وأن يُعاد أعواما عديدة وأزمنة مديدة على الأسرة الهاشمية والأردن وأهله والإنسانية جمعاء، وهي تنعم بثوب الأمن والسلام.

 




 

 


 

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