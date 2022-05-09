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الإثنين، 09-05-2022 09:16 ص

المواد الغذائية: اللحوم الطازجة متوفرة والاسعار لم ترتفع

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الوكيل الإخباري - أكد نائب نقيب تجار المواد الغذائية خلدون العقاد، توفر اللحوم الحمراء الطازجة المستوردة بالسوق المحلية، و بكميات تلبي احتياجات المواطنين.

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وقال العقاد ان مختلف أصناف اللحوم الطازجة متوفرة بالسوق المحلية، باستثناء وجود نقص بكميات الخروف الكامل، مرجعا النقص الذي حصل خلال الأيام الماضية لدى بعض المراكز التجارية ومحال التجزئة، الى طول إجازة عيد الفطر.


واضاف ان الطلب على اللحوم الحمراء الطازجة وبخاصة المقطعة سواء الخروف او العجل ، كان كبيرا جدا، ما زاد من حجم المستوردات التي ظلت متواصلة لتلبية احتياجات المواطنين، بالرغم من ارتفاع أسعارها في بلاد المنشأ.


ولفت الى ان الاسعار بالسوق المحلية لم تشهد ارتفاعات بالسوق المحلية خلال رمضان وظلت مستقرة وضمن معدلاتها التي سجلت قبل حلول الشهر الفضيل، مؤكدا ان عمليات العرض والطلب تحدد اتجاه الأسعار بالغالب.


واكد وجود مخزون جيد من اللحوم الحمراء المجمدة بجميع أنواعها تلبي رغبات المستهلكين، متوقعا ان يبدأ الاسبوع المقبل وصول شحنات جديدة من الخروف الاسترالي غير المقطع والمعروف لدى المواطنين بــ (خروف دبي).


واشار العقاد الى ان عمليات الاستيراد التي تتم من خلال 15 شركة محلية مستمرة من العديد من الدول وهناك برامج وتعاقدات لدى المستوردين والتجار لإدامة توفير اللحوم الحمراء الطازجة بالسوق المحلية. 

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