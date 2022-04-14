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الخميس، 14-04-2022 12:23 م

توضيح هام من جمعية البنوك حول تأجيل اقساط قروض نيسان الحالي

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الوكيل الإخباري - قال مدير عام جمعية البنوك الأردنية الدكتور ماهر محروق إن على المواطنين الراغبين بعدم تأجيل أقساط القروض نهاية نيسان الحالي تبليغ البنك قبل موعد استحقاق القرض بيوم أو يومين. اضافة اعلان


وأضاف محروق لـ " الوكيل الإخباري" أن لكل بنك تاريخ مختلف في استحقاق القروض، منوهاً إلى أن تبليغ البنك يجب أن يكون قبل موعد الاستحقاق بيوم او يومين على الأقل. 

وأكد أنه في حال عدم تبليغ البنك عن رغبة العميل بعدم التأجيل فإن نظام البنك سوف يؤجل اقتطاع القسط تلقائياً. 

وكانت جمعية البنوك الأردنية قررت تأجيل أقساط قروض شهر نيسان الحالي، بهدف التخفيف على المواطنين و لتنشيط الحركة التجارية خاصة قبيل عيد الفطر. 

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