المواصفات تدعو للتبليغ عند الشك بوزن اسطوانة الغاز

الوكيل الإخباري - دعت المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس المواطنين للتبليغ فوراً عند الشك بوزن اسطوانة الغاز أو وجود عيوب في الاسطوانة أو الصمام.



وقالت المؤسسة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه يجب التبليغ عبر واتساب الشكاوى الموحّد (065301243) أو صفحتنا على فيسبوك (@jsmo.gov.jo) أو الدخول إلى أيقونة الشكاوى في الموقع الإلكتروني للمؤسسة عبر الرابط: https://bit.ly/3exrpDC أو عبر تطبيق بخدمتكم.

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واوضحت انه سيتم تعامل مع الشكاوى بمنتهى السرية والسرعة.



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