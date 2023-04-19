الأربعاء 19-04-2023
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الأربعاء، 19-04-2023 11:51 ص

المواصفات: نتلقّى الشّكاوى خلال عطلة العيد وجولاتنا مستمرّة

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الوكيل الإخباري - أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنيّة استمرار جولاتها التفتيشية على الأسواق والمنشآت الاقتصادية ومواصلة الرّقابة على المعابر والمنافذ الحدوديّة خلال عطلة عيد الفطر السّعيد.

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وأفادت المؤسسة في بيان صادر عنها أنها ستتابع الرقابة على الأسواق قبل وخلال العيد، عبر زيادة الجولات في جميع محافظات المملكة ورفع استهداف المنتجات التي يزداد الطلب عليها في هذه الأوقات كالعبوات المعبأة مسبقاً، وألعاب الاطفال ومواد التجميل للتأكد من مطابقة هذه المنتجات لاشتراطات المواصفات القياسيّة والقواعد الفنيّة الأردنيّة، بالإضافة إلى التفتيش على محلات بيع الحلويات والتحقق من الموازين التجارية.


وأشار البيان إلى استمرار الجولات الفجائيّة والدّوريّة أيضا على وكالات وسيّارات توزيع الغاز للتأكد من أوزان أسطوانات الغاز، وعلى محطّات وصهاريج المحروقات للتحقق من صحّة قراءة عداداتها وجودة المحروقات.


وبيّنت المؤسسة أنها ستستمرّ باستقبال الشّكاوى عبر هاتف وواتساب الشّكاوى الموحّد (065301243) طيلة عطلة العيد، منوّهة إلى أنّ الشّكاوى تتابع بمهنيّة وسريّة عالية.

 




 

 


 

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التعليم العالي: الطلبة الأردنيين في السودان بخير

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