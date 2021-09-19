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الأحد، 19-09-2021 09:37 م

الموافقة على تعيين لجنة إعمار الأقصى - اسماء

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الوكيل الاخباري -  وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على تعيين لجنة لإعمار المسجد الأقصى المبارك والصّخرة المشرّفة.

وتتكون اللجنة من وزير الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة رئيسا، وعضويّة كلّ من: مدير عام دائرة الأوقاف الإسلاميّة في القدس الدّكتور محمّد عزّام الخطيب التميمي (نائباً للرئيس)، وأمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة الدكتور عبدالله الدّعجة، وسماحة الشّيخ عبد العظيم سلهب، والمدير التنفيذي للصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى الدكتور وصفي الكيلاني، ومدير عام دائرة الشّؤون الفلسطينيّة، وأمين عام اللّجنة الملكيّة لشؤون القدس، ومدير مديريّة المسجد الأقصى وشؤون القدس الدكتور عبد الستّار القضاة.

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