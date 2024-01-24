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الأربعاء، 24-01-2024 03:27 م

المياه تستكمل أعمال مشروع دعم المجتمعات المضيفة للاجئين

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الوكيل الإخباري - استكملت وزارة المياه والري مشروع دعم المجتمعات المضيفة للاجئين، المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بالنيابة عن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وبالتعاون مع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد).

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وأكد بيان للوزارة اليوم الأربعاء، أن المشروع استهدف 4 قرى وهي صيدور من محافظة اربد وقرية سيحان من محافظة البلقاء وقرية أيل وقرية صدقة من محافظة معان، لتحسين كفاءة التزويد المائي وتحسين الشبكات وجودة المياه بالإضافة إلى التشجيع على الاستخدام الأمثل للمياه وتقليل الفاقد من خلال التوعية والإرشاد السلوكي للمواطنين.


وعقدت الوزارة لقاء حواريا في مدرسة صيدور الثانوية المختلطة لأعضاء وممثلين عن مختلف فئات المجتمع المحلي في المناطق المستهدفة من المشروع، بهدف عرض إنجازات المشروع وتتويج جهود المؤسسات والجهات الممولة وتعاون المجتمع المحلي في إنجاح أعمال المشروع لتحقيق الخدمة والمنفعة المرجوة لأهالي المناطق المستهدفة.


بدورهم، أثنى ممثلو المجتمعات المحلية والمستضيفة للاجئين على إنجازات المشروع وأهمية إشراك المجتمع بالعملية التنفيذية كشريك رئيسي لقطاع المياه وذلك بحضور متصرف لواء الوسطية ورئيس جمعية الخطوة الأولى وممثلين عن المجالس المحلية وشركة مياه اليرموك، وممثلين عن وزارة الأوقاف ورائدات التغيير وذوي الاحتياجات الخاصة.

 




 

 


 

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