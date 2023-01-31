المياه: اطلاق خط ساخن للابلاغ عن اعتداءات المياه

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة المياه والري/سلطة المياه اطلاق الخط الساخن لاستقبال بلاغات الاخوة المواطنين بخصوص الاعتداءات على مصادر المياه من مختلف مناطق المملكة على الرقم ٠٦٥٦٠٠١٨٠، حيث سيتم تمرير الملاحظات الواردة الى غرفة عمليات تنسيق حملة ازالة الاعتداءات المشكلة من عدة جهات رسمية وتنسيق الجهود المطلوبة، واتخاذ الاجراءات الادارية والفتية والقانونية اللازمة من لدن تلك الجهات المعنية.



واكدت سلطة المياه ان كل الملاحظات الواردة ستتابع اولا بأول وعلى مدار الساعة وتعامل بسرية تامة دون كشف هوية المبلغ التي ستبفى طي الكتمان ، مناشدة الجميع بضرورة الاضطلاع كل بدوره الوطني في التصدي للاعتداء على مصادر المياه صونا لحقوق الوطن المائية ومواجهة تحدياتنا المائية المتزايدة .

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