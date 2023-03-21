المياه تختتم أعمال مشروع دعم المجتمعات المستضيفة

الوكيل الإخباري - اختتمت وزارة المياه والري أعمال دراسة وتصميم وطرح عطاء مشروع دعم الإدارة التشاركية من أجل تحقيق إستقرار الأوضاع في المجتمعات المستضيفة لللاجئين (PRM ) والذي يقوم على إعادة تأهيل وتنفيذ شبكات لخدمة المجتمعات المستضيفة.

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وفي سياق التنفيذ عقدت الوزارة بمشاركة سلطة المياه وبدعم من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) مجموعة من الورشات الحوارية مع أعضاء المجتمع المحلي ضمن مناطق التنفيذ في محافظات البلقاء ومعان وإربد لمناقشة مراحل تصميم وتنفيذ المشروع وإشراك المجتمع المحلي بالعملية التنفيذية كشريك رئيس بالمشروع والمنتفع منه.



وتناولت المحاضرة نشر الوعي المائي والتعريف بالتحديات المائية التي يواجهها المشروع ومراحل الدراسة والتصميم والتنفيذ والدور المساند للمجتمع المحلي بإنفاذ وإستكمال أعمال المشروع ليحقق الخدمة والمنفعة المرجوة لأهالي المناطق.