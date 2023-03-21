الثلاثاء 21-03-2023
الوكيل الاخباري

السوق القطري يستقبل كميات كبيرة من الخضراوات الأردنية استعداداً لرمضان

الملك: الأردن يقف شامخا بهامات شعبه وجيشه مدافعا عن حدوده وسيادته

رسالة مؤثرة من "أم الإمارات" في عيد الأم

رئيس الوزراء العراقي في أنقرة

بمناسبة رمضان وعيد الام.. الامن يُعلن عن إجراءات جديدة لزيارة النزلاء في مراكز الإصلاح

الزعبي: 20% انخفاض مبيعات الكهربائيات في يوم الأم

الأردن يحدد مكان ووقت تحري هلال شهر رمضان

‎الإمارات تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي

وزير النقل: تتبع المركبات الحكومية وفّر على الخزينة أكثر من 4.2 مليون دينار

بمناسبة رمضان.. بن زايد يأمر بالإفراج عن 1025 سجينا

الثلاثاء، 21-03-2023 01:16 م

المياه تختتم أعمال مشروع دعم المجتمعات المستضيفة

WhatsApp Image 2023-03-21 at 1.13.13 PM


الوكيل الإخباري - اختتمت وزارة المياه والري أعمال دراسة وتصميم وطرح عطاء مشروع دعم الإدارة التشاركية من أجل تحقيق إستقرار الأوضاع في المجتمعات المستضيفة لللاجئين (PRM ) والذي يقوم على إعادة تأهيل وتنفيذ شبكات لخدمة المجتمعات المستضيفة.

اضافة اعلان


وفي سياق التنفيذ عقدت الوزارة بمشاركة سلطة المياه وبدعم من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) مجموعة من الورشات الحوارية مع أعضاء المجتمع المحلي ضمن مناطق التنفيذ في محافظات البلقاء ومعان وإربد لمناقشة مراحل تصميم وتنفيذ المشروع وإشراك المجتمع المحلي بالعملية التنفيذية كشريك رئيس بالمشروع والمنتفع منه.


وتناولت المحاضرة نشر الوعي المائي والتعريف بالتحديات المائية التي يواجهها المشروع ومراحل الدراسة والتصميم والتنفيذ والدور المساند للمجتمع المحلي بإنفاذ وإستكمال أعمال المشروع ليحقق الخدمة والمنفعة المرجوة لأهالي المناطق.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
888

الملك: الأردن يقف شامخا بهامات شعبه وجيشه مدافعا عن حدوده وسيادته

337013657_686177769863816_4703811118273236579_n

التعامل مع 1274 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

44373

بمناسبة رمضان وعيد الام.. الامن يُعلن عن إجراءات جديدة لزيارة النزلاء في مراكز الإصلاح

3202318154530300539221

الزعبي: 20% انخفاض مبيعات الكهربائيات في يوم الأم

126710

الأردن يحدد مكان ووقت تحري هلال شهر رمضان

120232214426558792995

وزير النقل: تتبع المركبات الحكومية وفّر على الخزينة أكثر من 4.2 مليون دينار

أخبار متعلقة
M63A2668

المياه: ارتفاع معدل الهطول المطري إلى 85.5%

وزارة المياه والري

المياه: العمل على تحسين تزويد مياه الري وزيادة تغطية الصرف الصحي

WhatsApp Image 2023-02-28 at 1.34.48 PM

ضبط 20 اعتداء في الرصيفة وردم 4 آبار مخالفة في البادية الشمالية والخالدية

fhjo4mya

النجار: خطط لتحديث شبكات المياه القديمة

مياه الديسي ستصل الى محافظة الطفيلة العام المقبل -(أرشيفية)

الحكومة تكشف سبب عدم ربط محافظات الجنوب بخط مياه الديسي

bngh

المياه تستكمل حملة "إن كنت عالبير.. اصرف بتدبير" في المفرق