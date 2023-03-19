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الأحد، 19-03-2023 11:28 ص

المياه: ارتفاع معدل الهطول المطري إلى 85.5%

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري إن حجم الأمطار الساقطة منذ بداية الموسم ارتفع إلى 85,5% من المعدل السنوي العام البالغ 8,1 مليار م3 سنويا مشكلا ما نسبته 107,6% من مجموع الأمطار الهاطلة العام الماضي.

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وأضافت في بيان صحفي، اليوم الأحد، وأن أعلى نسبة هطول مطري سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية في مأدبا/ المشقر 21,4 ملم خلال الساعات الـ24 الماضية، علما بأن نسبة الهطول لنفس الفترة من العام الماضي كانت قد سجلت 72,4% من المعدل العام.  


وأضافت أن السدود دخلها 700 ألف متر مكعب فقط م3 لترفع التخزين إلى 117 مليون م3، وبلغ التخزين فيها 41,65% من طاقتها الكلية البالغة 280,759 مليون م3.


وبينت أن معدل الهطول المطري حسب محطاتها خلال الساعات الـ 24 الماضية سجلت في محافظات المملكة في العاصمة عمان معدل 5,5 ملم، البلقاء 7,3 ملم، مأدبا 7,8 ملم، الزرقاء 0,7 ملم، جرش 7,8 ملم، المفرق 0,6 ملم، اربد 5,6 ملم، عجلون 8,4 ملم، الكرك 1,3 ملم فيما لم تسجل الطفيلة ومعان والعقبة أية هطولات.

 




 

 


 

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