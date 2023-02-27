النجار: خطط لتحديث شبكات المياه القديمة

الوكيل الإخباري - أكد وزير المياه والري محمد النجار أن هناك خطط حكومية لتحديث شبكات المياه في المحافظات الجنوبية وخاصة الكرك.

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وقال النجار، خلال رده على سؤال نيابي، اليوم الاثنين، إن هناك 88 بئرا جوفيا في محافظة الكرك، فيما قامت الوزارة بحفر 5 آبار جديدة وتأهيل 7 آبار لتوفير حاجة المحافظة من المياه.

وأضاف أن المشكلة في الكرك تكمن بأن شبكات وخطوط المياه الموجودة قديمة وتعمل الوزارة على تحديثها لتعويض النقص والفاقد المائي.

وأشار النجار إلى أن مشكلة نقص المياه كانت خلال العام الماضي في مختلف مناطق المملكة وليس فقط في المحافظات الجنوبية، لافتا إلى تحسن الوضع المائي خلال العام الحالي.

وبيّن أن الأردن يحصل على كافة حقوقه المائية دون أي انتقاص وفق الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي.