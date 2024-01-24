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الأربعاء، 24-01-2024 03:21 م

بحث التعاون بين وزارة المياه ومركز "أكساد"

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الوكيل الإخباري - بحث وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، ومدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي (أكساد) الدكتور نصر الدين عبيد، اليوم الأربعاء، أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

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جاء ذلك خلال لقاء الوزير في مكتبه مدير أكساد، بحضور المدير الإقليمي لمكتب اكساد في الأردن خلف الرقاد، وأمين عام الوزارة الدكتور جهاد المحاميد.


وأكد الجانبان، ضرورة تعزيز التعاون للمضي قدما بتنفيذ مزيد من مشاريع الحصاد المائي، والتنبؤات المناخية، واستخدام أفضل تقنيات الحصاد الحديثة، وكذلك بناء القدرات من خلال دورات فنية متخصصة، ورفع كفاءة استخدام مياه الري خاصة في مناطق الأغوار.


وعرض أبو السعود للواقع المائي في المملكة، خاصة في ظل تذبذب الهطولات المطرية خلال السنوات الماضية نتيجة التغيرات المناخية وأثر ذلك في إحداث نقص كبير في المحافظة على الموارد المائية المتاحة خاصة للمواطنين و للمجتمعات المستضيفة التي يوجد فيها أعدادا كبيرة من اللاجئين.


وأشار إلى جهود قطاع المياه للتعاطي مع هذا الواقع المائي الحرج، خاصة في مجال زيادة الحصاد المائي، واستخدام أفضل التقنيات الحديثة في مجال الري وبناء القدرات.


وأعرب عن امتنانه وتقديره وشكره لمركز "اكساد" التابع لجامعة الدول العربية، على الجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية ما زالت تبذل بما يمكن إدارة القطاع من إيجاد حلول للعديد من التحديات.


من جانبه، أكد عبيد، أهمية تعزيز التعاون مع وزارة المياه ومتابعة جميع المشاريع التي تخدم التعامل مع التغيرات المناخية، واستخدام تقنيات حديثة لمواجهة آثار التغيرات المناخية، واستدامة التعاون في جميع السبل التي تخدم القطاع المائي في الأردن.

 




 

 


 

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