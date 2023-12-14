المياه توضح حول موعد عودة الضخ من خط الديسي

الوكيل الإخباري

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- أعلنت وزارة المياه والري/سلطة المياه وشركة مياه الأردن مياهنا والشركة المشغلة لمشروع مياه الديسي عن الانتهاء من أعمال الصيانة المبرمجة الوقائية وإعادة الضخ من مياه الديسي اعتبارا من ظهر اليوم الخميس الموافق 14/12/2023 بعد استكمال كافة أعمال الصيانة اللازمة من قبل الشركة المشغلة لمشروع مياه الديسي على عدد من مرافق منظومة مياه الديسي.وبينت الوزارة / سلطة المياه وشركة مياه الأردن مياهنا ان أدوار المياه ستعود تدريجيا من بعد ظهر اليوم الخميس حسب البرنامج المعلن للمناطق، مؤكدة ان اعمال الصيانة تستهدف المحافظة على كافة مرافق المشروع واجراء الصيانة الدورية اللازمة لغايات ضمان ديمومة فاعليته بكفاءة طوال مدار العام .