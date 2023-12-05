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الثلاثاء، 05-12-2023 03:04 م

ضبط اعتداءات مخالفة على خط ناقل الأزرق - خو لسحب كميات كبيرة من المياه

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الوكيل الإخباري - ضبطت وزارة المياه والري اعتداءات مخالفة على خط ناقل الأزرق - خو لسحب كميات كبيرة من المياه لتعبئة صهاريج.

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وقالت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، إنها ضبطت اعتداء على خط ناقل رئيسي قطر 600 ملم لتعبئة صهاريج مخالفة في منطقة شويعر/ الأزرق تعتدي على حقوق المواطنين المائية، واعتداء آخر تمثل بتركيب خط قطر 2 انش على الخط الناقل وتركيب محبس لتعبئة صهاريج وبيعها للمواطنين بشكل مخالف.

 

وأضافت أنها قامت بإزالة الاعتداءات وإعداد الضبوطات الخاصة بالاعتداءات المضبوطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين.

 

ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات لما فيه مصلحة للواقع المائي واستمرارية التزويد.

 




 

 


 

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